“Como muchos grupos, no ha sido fácil, pero poco a poco, trabajando mucho hemos llegado a donde hemos querido, paso a paso, lo que nos permitido grabar ya cuatro discos, y pues ahorita estamos promocionando este tema Más me rinde la hielera , el cual se estrenó el 28 de abril, formando parte de un EP del mismo nombre de la canción, mismo que ya está en todas las plataformas y con video oficial”, señaló Cuén López.

Cuén López destacó que el grupo tiene una trayectoria de ocho años en la escena musical, los cuales no han sido nada fáciles para intentar sobresalir en el medio, sin embargo, eso no los ha detenido, al contrario, los ha motivado a seguir adelante, a continuar tocando puertas buscando colocarse en el gusto de la gente con su propuesta musical.

Este nuevo EP detalló, está compuesto por ocho temas, entre corridos, covers, como el titulado Si es cierto que te vas, Más me rinde la hielera, entre otras sorpresas que grabaron para sus fans.

“Más me rinde la hielera es un corrido de vida, donde “retrata” la vida de una persona que lo tiene todo, y junto a él están todos, pero cuando ya no tiene nada, pues ya nadie se le acerca, y más le rinde la hielera porque ya no va nadie, y la verdad está muy padre el tema, a la gente le ha gustado, varios se han identificado con él, y de eso se trata no, de conectar con el público”, indicó Cuén López.

Pérez Ayón compartió que para este nuevo EP se cuidó mucho las letras, evitando fueran ofensivas, ni hacer apología a nadie, además de la calidad de sonido, por ello se grabó en Culiacán en un estudio profesional.