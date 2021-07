Llegan los estrenos de Netflix para agosto

· El Reino (13/8/2021)

· Titletown High (28/8/2021)

· De chatarras a carrazos: Temporada 3 (4/8/2021)

· Remodelaciones de moteles (25/8/2021)

· Nuevo sabor a cereza (13/8/2021)

· Escuadrón pastelero (11/8/2021)

· Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5 (17/8/2021)

· The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 5 (17/8/2021)

Películas

· Sweet Girl (20/8/2021)

· El stand de los besos 3 (11/8/2021)