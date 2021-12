$!Llegan los sinaloenses Paty Navidad y Germán Montero a la Final de MasterChef Celebrity

También, hubo sentimientos encontrados como fue el caso de Paty Navidad, quien expresó estar en un lugar que no le pertenece dada la situación a la que se enfrentó y se siente en desventaja al no sentirse al cien.

El primero en pasar fue el talentoso grupero Germán Montero con su “Estofado Sinaloense”, que no logró los comentarios esperados al no estar presente el sabor de la cerveza así como la falta de guarniciones y la cocción de su proteína no quedó en el término requerido; Paty fue la segunda, con el plato “La embriaguez de la Carne”, resultando un buen plato, pero sin predominar la cerveza.

Stephanie con su creación de “Carne a la Michelina”, en honor a su hija Michel Salas, logró una buena obtención de sabores, cocción de la carne y lo más importante el sabor a cerveza estaba presente.