Llegan los ‘X-Men’ a Marvel, en el nuevo trailer de ‘Avengers: Doomsday’

Lo que durante décadas fue un sueño para los lectores de cómics hoy es una realidad cinematográfica: los X-Men hacen debut al MCU. Como parte de su estrategia de lanzamientos, Marvel Studios ha liberado un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday que marca un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel: la integración formal de los X-Men con los Vengadores. El clip no solo confirma el esperado cruce entre franquicias, sino que también deja claro que la amenaza que se avecina supera cualquier enfrentamiento previo dentro del UCM.

El avance arranca con la voz de Magento, quien lanza una advertencia que de inmediato marcó el tono del adelanto: “La muerte llegará para todos, de eso estaba seguro”. Acto seguido, el líder mutante plantea una pregunta existencial que resonó entre los fans: “¿Estás preparado para morir? ¿Quién serás cuando cierres los ojos?”. Tras estas palabras, el tráiler revela a Magneto junto a Xavier, confirmando que ambos compartirán el mismo frente ante la amenaza que se aproxima. El avance cierra con el primer vistazo oficial a Cíclope interpretado por James Marsden, utilizando sus rayos ópticos en plena batalla, sellando así la llegada de los X-Men al centro del conflicto, detalla milenio.com

Con el regreso confirmado de figuras clave en avances anteriores, el nuevo tráiler deja claro que ni siquiera los Vengadores reunidos bastarán para enfrentar la crisis que se avecina. Es en este contexto donde la aparición de Charles Xavier, Magneto y Cíclope cobra verdadero peso narrativo. La integración de los X-Men no se presenta como un simple cruce de franquicias, sino como una respuesta directa a una amenaza de escala multiversal que exige la unión de todas las fuerzas posibles. El diálogo entre Xavier y Magneto refuerza esta idea: Avengers: Doomsday no será una batalla tradicional, sino una guerra que pondrá a prueba las convicciones, sacrificios y límites de cada héroe.

La primera vez que los X-Men y los Vengadores se vieron involucrados en un mismo conflicto ocurrió a finales de los años 60, cuando ambos equipos chocaron debido a una amenaza que ponía en riesgo el equilibrio del mundo mutante y humano. En aquella historia, los X-Men se enfrentaron a los Vengadores tras la aparición de un nuevo y poderoso mutante cuya presencia generó miedo, desconfianza y un choque de intereses entre ambos bandos.

El nuevo trailer presenta también la figura de Cíclope .

Mientras los Vengadores veían la situación como una amenaza que debía ser controlada, los X-Men buscaban proteger a los suyos frente a un mundo que ya los perseguía. Este primer cruce no fue una alianza inmediata, sino un enfrentamiento impulsado por la desinformación y el temor, un recurso narrativo que Marvel utilizó para explorar las tensiones entre héroes con distintas visiones sobre la justicia y el poder. El nuevo tráiler de Doomsday funciona como la culminación de una serie de avances con los que Marvel Studios ha ido reconstruyendo, poco a poco, el tablero de juego del UCM.