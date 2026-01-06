Llegan los ‘X-Men’ a Marvel, en el nuevo trailer de ‘Avengers: Doomsday’

Lo que durante décadas fue un sueño para los lectores de cómics hoy es una realidad cinematográfica: los X-Men hacen debut al MCU.
Como parte de su estrategia de lanzamientos, Marvel Studios ha liberado un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday que marca un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel: la integración formal de los X-Men con los Vengadores.
El clip no solo confirma el esperado cruce entre franquicias, sino que también deja claro que la amenaza que se avecina supera cualquier enfrentamiento previo dentro del UCM.
El avance arranca con la voz de Magento, quien lanza una advertencia que de inmediato marcó el tono del adelanto: “La muerte llegará para todos, de eso estaba seguro”. Acto seguido, el líder mutante plantea una pregunta existencial que resonó entre los fans: “¿Estás preparado para morir? ¿Quién serás cuando cierres los ojos?”.
Tras estas palabras, el tráiler revela a Magneto junto a Xavier, confirmando que ambos compartirán el mismo frente ante la amenaza que se aproxima.
El avance cierra con el primer vistazo oficial a Cíclope interpretado por James Marsden, utilizando sus rayos ópticos en plena batalla, sellando así la llegada de los X-Men al centro del conflicto, detalla milenio.com
Con el regreso confirmado de figuras clave en avances anteriores, el nuevo tráiler deja claro que ni siquiera los Vengadores reunidos bastarán para enfrentar la crisis que se avecina.
Es en este contexto donde la aparición de Charles Xavier, Magneto y Cíclope cobra verdadero peso narrativo. La integración de los X-Men no se presenta como un simple cruce de franquicias, sino como una respuesta directa a una amenaza de escala multiversal que exige la unión de todas las fuerzas posibles.
El diálogo entre Xavier y Magneto refuerza esta idea: Avengers: Doomsday no será una batalla tradicional, sino una guerra que pondrá a prueba las convicciones, sacrificios y límites de cada héroe.
La primera vez que los X-Men y los Vengadores se vieron involucrados en un mismo conflicto ocurrió a finales de los años 60, cuando ambos equipos chocaron debido a una amenaza que ponía en riesgo el equilibrio del mundo mutante y humano.
En aquella historia, los X-Men se enfrentaron a los Vengadores tras la aparición de un nuevo y poderoso mutante cuya presencia generó miedo, desconfianza y un choque de intereses entre ambos bandos.
Mientras los Vengadores veían la situación como una amenaza que debía ser controlada, los X-Men buscaban proteger a los suyos frente a un mundo que ya los perseguía.
Este primer cruce no fue una alianza inmediata, sino un enfrentamiento impulsado por la desinformación y el temor, un recurso narrativo que Marvel utilizó para explorar las tensiones entre héroes con distintas visiones sobre la justicia y el poder.
El nuevo tráiler de Doomsday funciona como la culminación de una serie de avances con los que Marvel Studios ha ido reconstruyendo, poco a poco, el tablero de juego del UCM.
En tráilers anteriores, el estudio confirmó el regreso de Steve Rogers, interpretado nuevamente por Chris Evans, mientras otro de los momentos más comentados en avances previos fue la confirmación del regreso de Thor, nuevamente interpretado por Chris Hemsworth.
Marvel Studios ha confirmado que Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026. La película marcará el inicio de la fase final de la llamada Saga del Multiverso y apunta a convertirse en uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos del estudio, impulsado por el factor nostalgia y la histórica unión entre Avengers y X-Men en acción real.