Esta celebración a la popular muñeca, que por fin tiene su película live-action, tuvo lugar en Parque Toreo, plaza comercial ubicada en Naucalpan, Estado de México.

America Ferrera, quien vistió de negro con blanco y quien representa la parte latina del filme, fue la primera en aparecer en el escenario circular y la letra B en el centro, que simulaba una pista de baile.

Poco después se hizo presente el canadiense Ryan Gosling portando un traje color amarillo claro con una playera blanca y minutos después apareció la australiana Margot Robbie, vestida de rosa, quien se robó la noche y fue la más ovacionada.

Los actores fueron sorprendidos con un mariachi femenino, que ambientó la antesala de la premiere, que interpretaron “El Son de la Negra”, “Cielito lindo” y “Viva México”.

“Lo grandioso de nuestra película es que cada Barbie que ves en la película es una Barbie y cualquier tipo de Ken es Ken. Creo que eso es lo que más me gusta, que todas somos barbies reales y reales Ken”, comentó Robbie durante su paso por la alfombra rosa.

Además confesó que su madre no podía creer que interpretaría a la icónica muñeca. De la misma forma, ella nunca se imaginó interpretando a este personaje. “Cuando era niña no me veía como Barbie”.

Ryan Gosling saludó al público mexicano en español. “Buenas noches, México, muchas gracias por venir”, y aseguró que el recibimiento en la Ciudad de México fue increíble.

