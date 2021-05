$!Llegan una variedad de estrenos por streaming

Presentado por Santiago Segura como el maestro de ceremonias de este juego, Yolanda Ramos, Sílvia Abril, Rossy de Palma, Paco Collado, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, Edu Soto, David Fernández, Carolina Noriega y Arévalo serán los diez cómicos que tendrán una doble misión: hacer reír a los demás pero no soltar ni una sola sonrisa.

15 de mayo: The curse of La Llorona

21 de mayo: Pink: All I know so far

P!NK se embarca en una gira mundial por su disco que rompió récords en el 2019, “Beautiful Trauma”. Mientras trata de encontrar un balance entre ser mamá, esposa, jefa y artista. Mezclando material de la gira, entrevistas detrás de cámaras y material personal, el director Michael Gracey le da al público un vistazo detrás de cámaras al circo, que P!NK llama vida.