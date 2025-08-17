Llegará a Mazatlán el musical ‘Mentiras’ en dos funciones

La producción original del teatro musical mexicano inicia un recorrido por la república. Mentiras, el Musical, escrita por José Manuel López Velarde, llegará a Mazatlán.

Con una historia llena de giros inesperados, personajes inolvidables y una banda sonora que marcó a toda una generación, Mentiras promete emocionar y hacer cantar al público en cada función.

Ubicada en los años 80, la trama comienza en un misterioso funeral donde cuatro mujeres, Daniela, Dulce, Yuri y Lupita, descubren que todas estaban involucradas sentimentalmente con el mismo hombre: Emmanuel. Pronto se dan cuenta de que ninguna de ellas sabía de la existencia de las otras, y lo que empieza como una confrontación se convierte en una explosiva búsqueda de verdades, traiciones... y muchas mentiras.

Con una narrativa que mezcla el melodrama clásico, la comedia y una estética inspirada en los videoclips ochenteros, Mentiras se convierte en una experiencia teatral original.

Daniela, Dulce, Yuri y Lupita están inspiradas en la esencia de las grandes divas del pop en español de los 80, y sus canciones van tejiendo la historia con momentos de gran carga emocional, humor ácido y una fuerte conexión con el público.

Con temas emblemáticos de la música en español como “Pobre secretaria”, “Castillos”, “Cómo te va mi amor”, “Tu muñeca”, “Mudanzas”, entre muchos otros, Mentiras se ha convertido en un espectáculo que revive la banda sonora de toda una época.

Su éxito se debe a la combinación de humor, nostalgia y una visión inteligente sobre el amor, la amistad, la traición y la identidad femenina.

Fecha en Sinaloa

- Mazatlán, miércoles 17 de diciembre en dos funciones, 18:00 y 21:00 horas, en el Centro de Convenciones.

Redes sociales

IG: @oficial_mentiras

Facebook: Mentiras

TikTok: @oficialmentiras