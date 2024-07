Basada en la novela bestseller del New York Times de Georgia Hunter, Fuimos los afortunados es un filme inspirado en la increíble historia real de una familia judía separada al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El filme sigue a esta familia a través de continentes mientras hacen todo lo posible para sobrevivir y reunirse. El filme demuestra cómo, frente a los momentos más oscuros del siglo XX, el espíritu humano puede perdurar e incluso prosperar. Esta es un tributo al triunfo de la esperanza y el amor contra todo pronóstico.

En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se enfrentan a los impactantes acontecimientos en torno a la doble de Charles y su amiga Sazz Pataki ocurridos hacia el final de la temporada anterior.

La investigación que realizan Charles, Oliver y Mabel los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras los detectives aficionados regresan a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Arconia.