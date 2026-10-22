Llegará al Palenque de Culiacán, la energía y música de ‘El Mimoso’ y ‘El Yaki’

El Yakisimos Tour encenderá el redondel este 19 de noviembre, con dos grandes voces sinaloenses y Juanma como invitado especial.
La banda, el romanticismo y los recuerdos se apoderarán del Palenque Culiacán 2026 el próximo 19 de noviembre, El Mimoso y El Yaqui unirán sus voces en una noche que promete hacer cantar a todo pulmón a los sinaloenses, como parte de su exitosa gira Yakisimos Tour.
Luis Antonio López, ‘El Mimoso’, y Luis Alfonso Partida, ‘El Yaqui’, dos ex vocalistas de Banda El Recodo, llegarán con un repertorio cargado de éxitos, desamor y sentimiento, en un espectáculo que reúne dos estilos inconfundibles de la banda sinaloense.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Somos Culichi!!🤠 (@somosculichi)
Una publicación compartida por Somos Culichi!!🤠 (@somosculichi)
Temas como Deja, No llega el olvido, Cada vez te extraño más y Fruta prohibida prometen despertar recuerdos, emociones y esas ganas de cantar que caracterizan al público sinaloense.
La fiesta comenzará con Juanma, cantante michoacano que revive grandes éxitos de los años noventa con el ritmo de la tecnobanda, la tuba y toda la energía del sonido sinaloense.
Este se convierte en el noveno candidato que se destapa de la constelación musical del Palenque Culiacán 2026, ahora bajo la nueva administración de Fiesta MX Entertainment.
La venta inicia el 2 de noviembre en la taquilla del Palenque, de 10:00 de la mañana a las 18:00 horas, y en línea a través de queshow.mx, más cargo por servicio.
Solo faltan tres candidatos por cubrir totalmente el cartel. Mientras tanto, la cita con ‘El Mimoso’, ‘El Yaqui’ y Juanma ya está hecha para vivir una noche de música, nostalgia y fiesta.