Llegará al Palenque de Culiacán, la energía y música de ‘El Mimoso’ y ‘El Yaki’

El Yakisimos Tour encenderá el redondel este 19 de noviembre, con dos grandes voces sinaloenses y Juanma como invitado especial.

La banda, el romanticismo y los recuerdos se apoderarán del Palenque Culiacán 2026 el próximo 19 de noviembre, El Mimoso y El Yaqui unirán sus voces en una noche que promete hacer cantar a todo pulmón a los sinaloenses, como parte de su exitosa gira Yakisimos Tour.

Luis Antonio López, ‘El Mimoso’, y Luis Alfonso Partida, ‘El Yaqui’, dos ex vocalistas de Banda El Recodo, llegarán con un repertorio cargado de éxitos, desamor y sentimiento, en un espectáculo que reúne dos estilos inconfundibles de la banda sinaloense.