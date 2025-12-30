$!Llegará el 2026 con los estrenos más esperados en el cine

El 2026 está a punto de redefinir lo que esperamos de un año de estrenos cinematográficos. Después de varios años de reajustes en la industria, 2026 llega con una alineación de películas que busca reconectar con el público. Tras varios años de reestructuraciones, el 2026 se presenta como la gran ofensiva de los estudios, reuniendo a directores de renombre, elencos estelares y el regreso de algunas de las franquicias más queridas y rentables. Por ello aquí se presenta una la lista de títulos que harán temblar la taquilla y dominarán las conversaciones a lo largo de 2026 así como sus fechas de estreno, detalla milenio.com

Soulm8te.

Soulm8te (2 enero) Blumhouse abre el año con un nuevo giro al terror. Soulm8te, spin-off del universo de M3GAN, presenta a una muñeca con IA que establece un vínculo inquietante con un hombre solitario tras la muerte de su esposa.

Lejos de ser solo una historia de sustos, la película explora la dependencia emocional, el duelo y los límites de la tecnología afectiva. La cinta apunta a expandir el concepto de los “juguetes asesinos” hacia un terreno más psicológico.

28 años después: El templo de los huesos.

28 años después: El templo de los huesos (16 enero) Esta nueva entrega del universo iniciado en 2002 continúa explorando un mundo devastado décadas después del brote original. El templo de los huesos sigue los acontecimientos posteriores a 28 Years Later (2025), con Nia DaCosta al frente del proyecto.

La película profundiza en las secuelas sociales y morales de un mundo postapocalíptico que nunca logró reconstruirse del todo. Cillian Murphy participa como productor, y aunque su aparición no está confirmada, su sombra sigue muy presente en la saga.

Cumbres borrascosas.

Cumbres borrascosas (13 febrero) Emerald Fennell se atreve con una nueva adaptación de la novela clásica de Emily Brontë, apostando por una reinterpretación que no busca ser completamente fiel al texto original, sino dialogar con él desde una mirada contemporánea.

Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la cinta se centra en la relación obsesiva y destructiva entre Catherine Earnshaw y Heathcliff. Con música original de Charli XCX, Cumbres borrascosas promete una lectura emocional, estilizada y provocadora del clásico literario.

Scream 7.

Scream 7 (27 febrero) Tras varios cambios y polémicas internas (con la salida de Melissa Barrera y Jenna Ortega), la saga Scream regresa con Kevin Williamson, creador original de la franquicia, ahora en la silla de director.

Sidney Prescott vuelve a enfrentarse a Ghostface, esta vez sin la presencia de las hermanas Carpenter. La película apuesta por reconectar con las raíces del slasher, combinando nostalgia, comentario metacinematográfico y una nueva ola de violencia autoconsciente.

The bride

¡The Bride! (6 marzo) Ya tuvimos una versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro pero ahora tendremos una nueva versión de La novia de Frankenstein. Maggie Gyllenhaal ofrece una reinterpretación radical.

Ambientada en el Chicago de los años 30, la historia sigue a una joven asesinada que es revivida por Frankenstein. Más que una compañera romántica, la novia se convierte en una figura incómoda para el orden establecido.

Hoppers (6 marzo) Pixar regresa con una premisa original que mezcla ciencia ficción y sensibilidad animalista. Hoppers sigue a Mabel, una joven apasionada por los animales que transfiere su conciencia a un robot para poder comunicarse con ellos.

La película promete humor, emoción y una reflexión sobre la empatía, el medio ambiente y la tecnología, con un elenco de voces encabezado por Jon Hamm.

Super Mario Galaxy: La Película

Super Mario Galaxy: La Película (3 abril) La secuela de Super Mario Bros. La película apunta directamente al espacio. Inspirada en Super Mario Galaxy, esta nueva entrega promete expandir el universo del fontanero más famoso del cine.

Ahora incorporando nuevos mundos, personajes como Rosalina y un villano inesperado: Bowser Jr.. Nintendo y Illumination apuestan por una aventura que combine múltiples etapas icónicas de la franquicia.

Michael.

Michael (24 abril) Pese a múltiples retrasos en su estreno, pese a las múltiples regrabaciones y contra todo pronóstico, finalmente la biopic de Michael Jackson llegará a la pantalla grande.

Protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, la película recorre la vida artística y personal del Rey del Pop, explorando tanto su impacto cultural como los conflictos que marcaron su carrera. Antoine Fuqua dirige una producción que busca equilibrar espectáculo, intimidad y legado.

El diablo viste a la moda 2.

El diablo viste a la moda 2 (1 mayo) El fashion film de culto regresa. Meryl Streep repite su icónico papel de Miranda Priestly para la secuela de El Diablo Viste a la Moda, veinte años después de la original. Anne Hathaway también regresa como Andy Sachs, y se enfrentarán de nuevo a las exigencias del mundo editorial de moda, con el estreno estratégicamente programado para la semana de la MET Gala 2026.

Basada en la novela Revenge Wears Prada: The Devil Returns, la película será dirigida nuevamente por David Frankel, con el regreso de los coprotagonistas Emily Blunt y Stanley Tucci.

Mortal Kombat II.

Mortal Kombat II (2026) Aunque el reboot de 2021 de Mortal Kombat no fue un éxito de crítica, la audiencia apoyó lo suficiente como para dar pie a una secuela. La secuela del reinicio de Mortal Kombat apuesta por subir la apuesta.

Con el regreso de varios personajes clave y la incorporación de Karl Urban como Johnny Cage, la película promete más combates, más fatalidades y una narrativa más cercana al espíritu del videojuego.

Toy Story 5 (2026).

Toy Story 5 (2026) El dúo dinámico de Woody y Buzz Lightyear regresa, seis años después de lo que se pensó que era la despedida definitiva en Toy Story 4.