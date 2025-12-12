Llegará en agosto de 2026 la segunda temporada de ‘100 años de soledad’

La sinopsis de esta temporada final resume el colapso inminente del mítico pueblo: tras el tratado de Neerlandia, un atentado contra el coronel Aureliano Buendía llevará por azar a Fernanda del Carpio a Macondo, donde se casará con Aureliano Segundo y dará inicio a una nueva línea legítima de los Buendía.

El proyecto, celebrado por el público y la crítica internacional, prepara su regreso para agosto de 2026 con la promesa de cerrar la historia de Macondo con la misma audacia artística que marcó su debut.

Un año después del estreno de su primera entrega, Cien años de soledad vuelve a Netflix con la segunda y última temporada de la ambiciosa adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.

Paralelamente, José Arcadio Segundo, atrapado en los manuscritos del patriarca, conectará al pueblo con el mundo a través del tren, abriendo paso a la compañía bananera y al destino trágico de una estirpe condenada a Cien años de soledad.

La serie, filmada íntegramente en Colombia, reafirma su apuesta por un realismo mágico construido con rigor visual y técnico. Bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, la producción destaca por su diseño de arte, uso de locaciones naturales, puesta en cámara minuciosa y un trabajo de reconstrucción de época pocas veces visto en la región. Netflix sostiene que se trata de su proyecto latinoamericano más ambicioso hasta ahora, señala quien.com

Uno de los elementos más relevantes detrás de esta adaptación es la participación y aprobación de la familia García Márquez, que durante décadas se resistió a cualquier versión audiovisual del libro.

Solo después de extensas conversaciones, y bajo la promesa de filmar en español y en Colombia, la familia cedió los derechos para construir una serie fiel al espíritu del Nobel, tanto en tono como en estructura y profundidad emocional.

La llegada de esta segunda temporada también devuelve al centro de la conversación al propio libro Cien años de soledad, una de las obras más influyentes del siglo XX.

Publicada en 1967, la novela transformó la literatura latinoamericana por su mezcla de historia, mito, política y familia, y consolidó el realismo mágico como una corriente capaz de narrar lo real a través de lo extraordinario. Su lectura ha atravesado generaciones y continúa siendo un referente cultural global.