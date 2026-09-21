Llegará John Cena a México para promocionar su más reciente filme ‘Matchbox’

Cena estará acompañado por Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris. Los actores participarán en un evento especial dirigido al público mexicano en los días previos al lanzamiento de la cinta.

La película llegará a la plataforma de streaming el 9 de octubre de 2026. Esto ubica la posible visita a la capital mexicana en los días inmediatamente anteriores a esa fecha.

John Cena viajará a la Ciudad de México junto con el elenco de su nueva cinta, Matchbox: La Película , como parte de la gira promocional internacional previa al estreno. Apple TV no ha revelado la fecha exacta del evento con fans en la capital mexicana.

Apple TV, Skydance Media y Mattel Studios no han precisado sede ni día exacto para el encuentro con fans en la Ciudad de México. Tampoco se han dado a conocer los detalles sobre la dinámica de participación para los seguidores mexicanos, detalla infobae.com

La película está inspirada en los vehículos de juguete de Mattel y combina comedia con acción. Además de Cena y Biel, el reparto incluye a Danai Gurira, según el tráiler difundido por Apple TV.

En la trama, Cena interpreta a Sean, un hombre que regresa a su ciudad natal y se reencuentra con viejos amigos con quienes solía jugar con los autos Matchbox. El grupo termina drogado y secuestrado en un avión por operativos de la CIA, que creen que robaron un arma nuclear.

Matchbox: La Película es una producción de Skydance Media y Mattel Studios bajo el sello de Apple Original Films. El elenco ya había promocionado la cinta previamente en la Comic-Con de San Diego, donde Apple TV presentó el tráiler el pasado 25 de julio.

La visita a México forma parte de la campaña internacional del filme, que busca llevar el universo de los autos de juguete tanto a la pantalla como al streaming.

La última visita confirmada de John Cena a la Ciudad de México antes de esta gira por Matchbox fue en mayo de 2025, cuando llegó junto a James Gunn para promocionar la segunda temporada de Peacemaker y la película Superman.