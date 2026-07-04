Llegará la novena ‘Jedi’ a Disney el 5 de agosto

El director supervisor Kenji Kamiyama, el director Shunsuke Tada y el productor Hitoshi Ito presentaron el tráiler y el póster en una mesa redonda especial dedicada a Star Wars: Visions - La novena Jedi, celebrada en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dentro de la Anime Expo 2026

La novena Jedi’ , una nueva serie limitada de anime que llegará en exclusiva a Disney+ el próximo 5 de agosto .

Ahí compartieron los primeros detalles sobre esta esperada producción ambientada en el universo creado por George Lucas .

La serie forma parte de la iniciativa Star Wars: Visions Presenta , un nuevo proyecto de Lucasfilm que busca expandir algunas de las historias más populares surgidas en la antología Star Wars: Visions . En esta ocasión, la narrativa comenzará poco después de los acontecimientos vistos en los cortometrajes La Novena Jedi y La Novena Jedi: La Hija de la Esperanza .

La historia seguirá nuevamente a Lah Kara , quien continúa su entrenamiento como Jedi bajo la guía del Margrave Juro . Sin embargo, su aprendizaje dará un giro cuando emprenda una misión para rescatar a su padre, acompañada por la pequeña comunidad de aprendices Jedi que ahora conforma la nueva generación de guardianes de la Fuerza.

Con un total de ocho episodios, ’Star Wars: Visions – La novena Jedi’ estará dirigida por Shunsuke Tada y contará con la guía de Mitsuyasu Sakai , mientras que Kenji Kamiyama fungirá como director supervisor. La producción ejecutiva corre a cargo de James Waugh , Jacqui López , Josh Rimes , Justin Leach y Mitsuhisa Ishikawa , con Hitoshi Ito y Kanako Shirasaki como productores, además de Caroline Keller como coproductora.

El regreso de ’La novena Jedi’ representa uno de los proyectos más esperados por los fans de Star Wars: Visions , ya que el cortometraje original fue ampliamente reconocido por presentar una historia con potencial para expandirse dentro del universo de Star Wars . Ahora, esa promesa finalmente se convertirá en una serie completa cuando llegue exclusivamente a Disney+ el próximo 5 de agosto..