Llegará ‘Something Beautiful’, película visual de Miley Cyrus, a los cines en junio

A tan solo dos semanas del lanzamiento de su nuevo álbum Something Beautiful, Miley Cyrus ha revelado la película visual que ha creado para acompañar la música, y será estrenada en salas de cine de todo el mundo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de Wrecking Ball compartió un adelanto del largometraje, que muestra escenas de los videos musicales que ha lanzado hasta el momento, de canciones como End of the World o More to Lose.

En la descripción, Miley detalló que el proyecto tendrá un estreno exclusivo en cines, de una sola noche, el próximo jueves 12 de junio en Estados Unidos y Canadá, mientras que en el resto del mundo saldrá el viernes 27 del mismo mes.