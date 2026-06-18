Llegará Tom Holland México para promocionar ‘Spider-Man: Brand New Day’

Los fanáticos mexicanos de Spider-Man podrían estar a punto de recibir una de las visitas más esperadas del año. Todo apunta a que Tom Holland llegará a la Ciudad de México como parte de la gira promocional internacional de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del Universo Marvel producida por Sony Pictures.
La noticia comenzó a tomar fuerza después de que Sony revelara oficialmente el llamado Spidey World Tour, una gira mundial que recorrerá varias ciudades importantes antes del estreno de la cuarta película protagonizada por Holland como Peter Parker.
La Ciudad de México figura entre las sedes confirmadas del recorrido, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del superhéroe arácnido en el país.
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Una publicación compartida por Sony Pictures Mexico (@sonypicturesmx)
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Como parte de la campaña promocional de Spider-Man: Brand New Day, Sony Pictures compartió en redes sociales una animación inspirada en los videojuegos clásicos de estilo pixel art para anunciar las ciudades que formarán parte de la gira mundial, señala elimparcial.com
Entre las paradas confirmadas se encuentran Madrid, Shanghái, Londres, Los Ángeles, Ámsterdam, París, Berlín, Roma, Nueva York y Ciudad de México.
La inclusión de la capital mexicana no pasó desapercibida, ya que convierte a México en uno de los mercados internacionales elegidos para la promoción de una de las películas más importantes de Marvel y Sony para 2026.
Aunque la compañía no ha detallado todavía las fechas específicas de cada visita, la expectativa es que los eventos se realicen durante las semanas previas al estreno mundial.
Uno de los aspectos que más emoción ha generado entre los fans es que Tom Holland forma parte de la promoción internacional de la película.
El actor británico ya apareció en los primeros eventos del tour realizados en Europa junto a Zendaya, protagonizando presentaciones y encuentros con medios de comunicación para impulsar el lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day.
Hasta el momento Sony no ha confirmado oficialmente qué integrantes del reparto asistirán a cada ciudad, pero diversos reportes especializados señalan que Holland es una de las figuras centrales de la gira promocional.
Además de Tom Holland, los seguidores esperan que puedan sumarse otros actores importantes del elenco, entre ellos Zendaya y Jacob Batalon, aunque esto aún no ha sido confirmado.
Junto con el anuncio del Spidey World Tour, Sony lanzó una nueva plataforma promocional llamada Spidey Tracker.
Se trata de una experiencia interactiva inspirada en un elemento que aparece dentro de la propia película. En la historia, Ned Leeds desarrolla una herramienta para rastrear avistamientos de Spider-Man, concepto que fue trasladado al mundo real mediante una página web especial para los fanáticos.
El objetivo del portal es permitir que los seguidores den seguimiento a las distintas actividades promocionales relacionadas con Spider-Man: Brand New Day, incluyendo eventos, entrevistas, apariciones especiales y paradas del tour mundial.