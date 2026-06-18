Llegará Tom Holland México para promocionar ‘Spider-Man: Brand New Day’

Los fanáticos mexicanos de Spider-Man podrían estar a punto de recibir una de las visitas más esperadas del año. Todo apunta a que Tom Holland llegará a la Ciudad de México como parte de la gira promocional internacional de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del Universo Marvel producida por Sony Pictures. La noticia comenzó a tomar fuerza después de que Sony revelara oficialmente el llamado Spidey World Tour, una gira mundial que recorrerá varias ciudades importantes antes del estreno de la cuarta película protagonizada por Holland como Peter Parker. La Ciudad de México figura entre las sedes confirmadas del recorrido, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del superhéroe arácnido en el país.

Como parte de la campaña promocional de Spider-Man: Brand New Day, Sony Pictures compartió en redes sociales una animación inspirada en los videojuegos clásicos de estilo pixel art para anunciar las ciudades que formarán parte de la gira mundial, señala elimparcial.com Entre las paradas confirmadas se encuentran Madrid, Shanghái, Londres, Los Ángeles, Ámsterdam, París, Berlín, Roma, Nueva York y Ciudad de México. La inclusión de la capital mexicana no pasó desapercibida, ya que convierte a México en uno de los mercados internacionales elegidos para la promoción de una de las películas más importantes de Marvel y Sony para 2026.

Aunque la compañía no ha detallado todavía las fechas específicas de cada visita, la expectativa es que los eventos se realicen durante las semanas previas al estreno mundial. Uno de los aspectos que más emoción ha generado entre los fans es que Tom Holland forma parte de la promoción internacional de la película. El actor británico ya apareció en los primeros eventos del tour realizados en Europa junto a Zendaya, protagonizando presentaciones y encuentros con medios de comunicación para impulsar el lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day.