El proyecto se retrasó porque Blanchett estaba rodando con Alfonso Cuarón la serie “Disclaimer”, que presentó la semana pasada en la Mostra, y en ese tiempo de espera Almodóvar decidió que era “demasiado compleja” y no se sentía capaz de llevarla a cabo.

“Había demasiados viajes, muchos personajes y todo iba a ser hecho en estudio, que son cuestiones que a mí me cuestan, algo tan simple como el ‘atrezzo’, un vaso que sea falso, para mí hace que tenga que repetirse la toma”, dijo, de acuerdo con forbes.com.mx.

“El personaje de Tilda es el que más habla, pero escuchar con todo, con todo el cuerpo, que el espectador pueda ver en los ojos de la actriz que escucha en silencio lo que está diciendo la otra persona es algo muy difícil”, dijo.

En el filme reflexiona también sobre el paso del tiempo y la reducción de las posibilidades de placer.

“Desgraciadamente, es algo que va con la biología”, afirma, “a mí me da rabia, no me gusta aceptarlo, pero tienes que elegir entre vivir una vida muy excitante, llena de emociones, o una vida, como en mi caso, enfocada en el trabajo y en escribir y hacer películas”.

La cinta sigue la historia de dos mujeres: Martha (Tilda Swinton), que se está sometiendo a un tratamiento experimental contra el cáncer que padece e Ingrid (Julianne Moore) una antigua amiga con la que recordará su pasado y con la que compartirá su presente lastrado por la enfermedad y la muerte.

“La película expresa, de un modo bastante alto, lo que pienso. Es una película a favor de la eutanasia”, aseguró el director, que se muestra a favor de ella y de que exista una regulación en todo el mundo.

“España es el cuarto país europeo en tener una ley de eutanasia, pero tiene que ocurrir en todo el mundo. Sin que haya una regulación política o judicial, solo con un médico que atestiguara la gravedad del paciente debería ser suficiente”.