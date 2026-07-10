Lleva Banda MS a plataformas su versión en vivo de ‘Tu falta de querer’

Lo que comenzó como una interpretación especial en televisión terminó por convertirse en uno de los momentos más celebrados por los seguidores de Banda MS.

La agrupación sinaloense presentó oficialmente su versión en vivo de Tu falta de querer, tema que ya está disponible en plataformas digitales junto con su videoclip oficial.

La canción, popularizada por la cantautora chilena Mon Laferte, despertó el interés del público desde que Walo Silvas la interpretó durante su participación en el programa Juego de Voces, donde la respuesta en redes sociales fue inmediata con comentarios que destacaron la intensidad y el sentimiento de la versión.

El entusiasmo de los seguidores llevó a Banda MS a incorporar el tema a su repertorio de conciertos, donde rápidamente se convirtió en uno de los momentos más emotivos de cada presentación, con el público acompañando la interpretación de principio a fin.

A partir de esa aceptación, la agrupación decidió lanzar oficialmente esta versión en vivo como un reconocimiento a la respuesta de sus fans.

El videoclip fue realizado con imágenes captadas durante los conciertos ofrecidos en la Arena Guadalajara y la Plaza de Toros La México, escenarios donde se aprecia la interacción entre la banda y miles de asistentes que corean la canción.

La producción busca transmitir la experiencia de un concierto de Banda MS, resaltando la fuerza de sus arreglos musicales, la interpretación de Walo Silvas y la conexión que la agrupación mantiene con su público.

Con este lanzamiento, Banda MS ofrece una nueva lectura de uno de los temas más representativos de Mon Laferte, adaptándolo a su estilo de banda sinaloense y consolidando una versión que nació de la respuesta espontánea de sus seguidores.