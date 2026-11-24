La música regional mexicana cruzó fronteras hasta llegar a las calles de Osaka, Japón, donde el cantante sinaloense Jorge Medina protagonizó un momento espontáneo al pedir prestada una guitarra para interpretar uno de sus temas “Mi segunda vida”.

El exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón compartió en sus redes sociales el video de esta experiencia, en el que se observa cómo se acerca a un músico local para solicitarle su instrumento y una vez con la guitarra en las manos, comienza a cantar ante las personas que transitaban por el lugar.

Acompañado por el guitarrista japonés Daiki Ichikawa, Medina convirtió por unos minutos una calle de Osaka en un escenario improvisado, donde su voz dio vida a esta canción del regional mexicano, sin necesidad de un concierto ni de una producción musical.

El intérprete agradeció públicamente al músico por facilitarle su guitarra y hacer posible este encuentro musical, que compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La publicación provocó numerosas reacciones entre sus fanáticos, quienes celebraron que el cantante llevará su música hasta Japón y destacaron la naturalidad con la que se acercó al músico para compartir su talento.

Esta no es la primera vez que Jorge Medina protagoniza una experiencia similar durante sus viajes internacionales. A principios de 2026, también sorprendió al cantar en las calles de Portugal, donde pidió prestada una guitarra a una artista callejera para interpretar “El final de nuestra historia”, uno de los temas más recordados de su etapa con La Arrolladora.

Originario de Rosario, Sinaloa, Jorge Medina formó parte de La Arrolladora Banda El Limón durante casi dos décadas. Desde su salida de la agrupación en 2016, continuó su trayectoria como solista y actualmente comparte escenarios con Josi Cuen en la gira “Siempre Juntos”.