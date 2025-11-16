Llevan a Luis R. Conríquez a comparecer en Jalisco por interpretar corridos bélicos

De acuerdo con la Fiscalía local, la investigación se lleva a cabo bajo el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, que sanciona a quien realice apología del delito con penas de uno a seis meses de prisión.

La autoridad jalisciense investiga una canción interpretada por Conríquez durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, el 1 de noviembre, que supuestamente exalta a figuras del crimen organizado.

El cantante Luis R. Conríquez, conocido como uno de los exponentes más prominentes del género de corridos bélicos, compareció este 15 de noviembre ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, luego de que se abriera una carpeta de investigación en su contra por posible apología del delito.

📷 Avance informativo... Un sujeto , intérprete de "corridos bélicos", acudió este viernes a la citación realizada por un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social,

La carpeta de investigación está en manos de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, y aunque Conríquez acudió a declarar, según fuentes, se abstuvo de realizar una declaración formal ante el Ministerio Público, detalló elimparcial.com

A su llegada a las instalaciones de la Fiscalía en Guadalajara, Conríquez dio unas breves declaraciones. Aseguró que no interpretó corridos durante ese evento.

“No, yo no canté corridos, yo nada más vine a otra cosa. Con permiso“. El cantante insistió en que no modificará su estilo musical, pese a la investigación en curso.

El desencadenante de la investigación fue su participación como invitado en el concierto del 1 de noviembre, donde supuestamente entonó un tema con letras que enaltecen líderes de la delincuencia.

La Fiscalía señala que, si se confirma que la canción promueve la violencia o criminalidad, el artista podría enfrentarse a responsabilidad penal bajo el citado artículo del código local.

Conríquez ha estado en el ojo público antes por sus letras. Ya ha sido multado por cantar corridos bélicos: en 2024, recibió una sanción de 6 mil 500 UMAS, equivalente a aproximadamente 700 mil pesos, por una de sus canciones.

Además, su concierto en la Feria Internacional del Caballo Texcoco en abril de 2025 terminó en caos: se negó a cantar corridos bélicos y eso provocó disturbios entre los asistentes.

En aquella ocasión, Conríquez explicó que había firmado con autoridades para no interpretar esos temas, y que estaba entrando en una “nueva etapa”, sin corridos bélicos.

También ha mencionado en entrevistas que enfrenta restricciones para cantar corridos en distintos estados, incluyendo Jalisco, debido a la regulación sobre su repertorio.

Este caso se da en un momento en que las autoridades de Jalisco han mostrado mayor escrutinio hacia los artistas vinculados con el narco o la violencia en sus letras.

Si la Fiscalía confirma que hubo apología del delito, Conríquez podría enfrentar sanciones de hasta seis meses de prisión, según lo que marca el artículo 142 del Código Penal de Jalisco.

Además de las consecuencias penales, este caso puede aumentar la presión sobre otros artistas de corridos que han sido señalados por las autoridades por contenido similar en sus canciones.