Llevan al cine filme de ‘Game of Thrones’, con la película ‘Aegon’s Conquest’

Warner Bros. Pictures dio a conocer este martes que el estreno del filme se realizará el 1 de junio de 2029. Se trata del primer proyecto de la franquicia concebido específicamente para llegar a la pantalla grande.

La historia se situará unos 300 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y tendrá como protagonista a Aegon I, el conquistador que unificó gran parte de Westeros bajo el dominio de la Casa Targaryen y creó el Trono de Hierro.

La primera película ambientada en el universo de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno. Game of Thrones: Aegon’s Conquest llegará a los cines el 1 de junio de 2029, con Owen Harris como director y Beau Willimon como guionista.

La película forma parte de la expansión del universo creado por George R. R. Martin, que ya incluye la serie original Game of Thrones, House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms, detalla quien.com

La película abordará uno de los episodios fundamentales de la historia de Westeros, la llegada de Aegon Targaryen desde Rocadragón junto con sus hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys, y sus tres dragones, Balerion, Vhagar y Meraxes.

De acuerdo con el lore de la saga, Aegon logró conquistar seis de los siete reinos de Westeros y utilizó las espadas de los enemigos derrotados para forjar el Trono de Hierro. Dorne fue el único de los siete reinos que no quedó sometido durante su conquista inicial.

El director de Aegon’s Conquest será Owen Harris, cineasta británico que ya cuenta con experiencia directa dentro del universo de George R. R. Martin.

Harris dirigió episodios de A Knight of the Seven Kingdoms, la serie basada en las historias de Dunk y Egg, donde también participa como productor ejecutivo.

El guión de la película de Game of Thrones estará a cargo de Beau Willimon, creador y showrunner de la serie de Netflix House of Cards, además de guionista de Mary Queen of Scots y de varios episodios de Andor, la serie de Star Wars.

La historia en la que se basará Game of Thrones: Aegon’s Conquest tiene su principal referencia en Fire & Blood, el libro de George R. R. Martin publicado en 2018 que reconstruye la historia de la Casa Targaryen en Westeros.

El libro comienza con Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, y relata la campaña militar mediante la cual unificó seis de los siete reinos de Westeros bajo su dominio.

Aegon’s Conquest no adapta una novela independiente con una trama cerrada, sino un periodo histórico específico dentro de la cronología de Westeros, desarrollado por Martin principalmente en Fire & Blood y con un antecedente directo en The World of Ice & Fire.