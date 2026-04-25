Llevan serenata a Juan, el mexicano que participa en un desafío de ‘MrBeast’

Mientras continúa dentro del reto, su popularidad ha crecido al punto de reunir multitudes en el exterior del lugar sin que él tenga conocimiento de su impacto.

Su historia ha llamado la atención no solo por el tiempo que lleva en aislamiento, sino por el objetivo que lo impulsa: ganar un premio que ahora asciende a un millón de dólares para mejorar la vida de su esposa y sus hijos.

Un participante mexicano identificado como “Juan el Mexicano” se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de permanecer más de 67 días dentro de un supermercado como parte de un desafío del creador de contenido MrBeast.

Uno de los momentos más compartidos ocurrió cuando un grupo llevó mariachi y entonó Cielito Lindo. En las imágenes se escucha a los presentes cantar para recordarle sus raíces y motivarlo a continuar en el reto, señala elimparcial.com

Juan salió a saludar brevemente a las personas que se encontraban afuera. Sin embargo, no hay claridad sobre si quienes organizaron la serenata fueron familiares o seguidores que han seguido su historia en internet.

Juan es un participante del reto viral de MrBeast que consiste en permanecer completamente solo dentro de un supermercado durante el mayor tiempo posible.

Su historia comenzó con un premio inicial de 250 mil dólares, pero conforme avanzó el desafío, la cifra aumentó hasta un millón de dólares, lo que elevó el nivel de exigencia y duración.

El participante ha explicado que su motivación principal es económica: busca ofrecer mejores condiciones de vida a su familia. Por ello, ha manifestado su disposición a permanecer el tiempo que sea necesario.

Durante su estancia, Juan ha tenido que adaptarse al entorno del supermercado. Para hacerlo, ha utilizado productos disponibles para crear espacios donde dormir y organizar su rutina diaria.

Entre las actividades que realiza destacan ejercicio para mantenerse activo, preparación de alimentos con los insumos disponibles, organización de los pasillos como áreas funcionales, además, el reto ha sido modificado en distintas ocasiones por el propio MrBeast, lo que incrementa la dificultad y pone a prueba su resistencia.

Aunque ya superó los 67 días, el objetivo actual es alcanzar o superar los 100 días para aspirar al premio mayor. Sin embargo, el propio participante ha señalado que podría permanecer incluso más tiempo.

Juan informó previamente en su trabajo sobre su ausencia, lo que le permitiría mantenerse dentro del supermercado hasta dos años si fuera necesario. Este dato ha generado interés entre los seguidores del reto, quienes siguen atentos a su evolución.