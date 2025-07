Llevará Banda El Recodo su música a Europa para cerrar el 2025

Esta nueva aventura internacional marcará un hito más en la carrera de la agrupación originaria de Mazatlán, que a lo largo de más de ocho décadas ha puesto en alto el nombre de México en escenarios de todo el mundo.

Países como España, Países Bajos, Alemania, Amsterdam, Francia e Italia, figuran en la ruta de conciertos planeados, en los que El Recodo presentará lo mejor de su repertorio, combinando éxitos clásicos con sus más recientes producciones.

Con esta gira internacional, la agrupación no solo reafirma su vigencia y proyección global, sino que también continúa cumpliendo con su misión de difundir el sonido de la banda sinaloense a nuevos públicos.

La también conocida como “Madre de todas las Bandas”, ha sido reconocida por su capacidad de reinventarse sin perder su esencia, manteniéndose como referencia obligada dentro del género.

Los conciertos en Europa están programados para noviembre de este año, y ya realizaron el anunció de las fechas oficiales, ciudades y recintos a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Con esta gira, La Banda El Recodo culmina un año lleno de éxitos, consolidándose como uno de los principales exponentes de la música mexicana a nivel internacional.

Los comentarios en sus redes no se hicieron esperar: “Con todo”, “Les falta Londres”, “Ese es mi Recodo”, “¿Dónde se consiguen las entradas?”, “Vivo en Alemania, esto no me lo pierdo”, “Hasta allá los vamos a seguir”, “Los mejores por siempre”, “La primera. La más grande. La que marca el camino. Lo orgullosa que estoy de ustedes, no se puede alcanzar a explicar”, “De Mazatlán para el mundo”.

Concierto histórico

La Banda El Recodo regresa para ofrecer un concierto histórico en Chicago, junto a La Arrolladora Banda El Limón, programada para el sábado 29 de noviembre del 2025, en el Allstate Arena.

Fechas en Europa

19 de noviembre, Milán, Italia

20 de noviembre, Amsterdam, NLD

21 de noviembre, Madrid, España

23 de noviembre, Berlín, Alemania

25 de noviembre, Barcelona, España

26 de noviembre, París, Francia