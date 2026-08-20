Llevará calle de Los Ángeles, el nombre de Los Ángeles Azules

El reconocimiento a la trayectoria de Los Ángeles Azules llega en un momento de intensa actividad para el grupo. En entrevista con Eden Dorantes, Elías Mejía, conocido como Doc, habló sobre el significado de este homenaje y la evolución de la agrupación desde sus inicios, detalló infobae.com

En próximas fechas la ciudad de Los Ángeles rendirá homenaje a la banda originaria de Iztapalapa, consolidando la presencia de la cumbia mexicana en el espacio público estadounidense y ampliando el alcance cultural del grupo.

Los Ángeles Azules suman un nuevo reconocimiento internacional con la próxima inauguración de una calle que llevará su nombre en Estados Unidos.

“Nunca te imaginas tú que vas a grabar, que vas a hacer videos, que te vas a hacer famoso y que te vas a hacer internacional. Nunca piensas en eso. Y pues la verdad, yo creo que nos fue bien. A Dios gracias... tenemos reconocimiento internacional, ya más bien del público”, relató.

Doc Elías compartió que el homenaje en California representa para la agrupación la confirmación del apoyo del público latino en Estados Unidos.

“Sin el público hispano, latino, no hubiéramos abarcado tanto... hoy te contaré que es algo muy bonito para nosotros todo esto”, dijo al medio Eden Dorantes.

Actualmente, el grupo se encuentra promocionando un nuevo tema titulado Pa’ Él, en colaboración con la cantante argentina Tini. Sobre el trabajo con la artista, Mejía aseguró: “Muy bien, muy amable, muy carismática. Tiene también lo suyo, la voz también está muy padre con ella”.

La cita para la develación de la placa Los Ángeles Azules Square será el sábado 14 de septiembre a las 9:00 de la mañana. La intersección de Van Nuys Blvd. y Chase St. será el punto de encuentro para el acto oficial, al que han sido convocados seguidores del grupo, miembros de la comunidad mexicana en California y autoridades locales.