Llevará Depeche Mode al cine su docu-concierto inspirado en México

El docu-concierto Depeche Mode: M, dirigido por Fernando Frías de la Parra, llegará a cines y IMAX de México y más de 60 países a partir del 28 de octubre, con proyecciones limitadas.
En su cuenta de Twitter, Cinemex compartió la lista de ciudades que podrán disfrutar de este espectáculo, entre ellas Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato.
También se proyectará en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
El documental recoge material de tres conciertos realizados en septiembre de 2023 en la Ciudad de México, correspondientes a la gira Memento Morí World Tour, con motivo del álbum Memento Morí también de 2023.
En esas fechas, la banda encontró el aforo más grande de la gira, pues solo en esas tres noches asistieron cerca de 200 mil personas, detalla vanguardia.com
La cinta celebra la influencia global de la banda mientras explora la conexión entre la música, la mortalidad y la tradición mexicana.
Este es el primer video de la banda dirigido por un mexicano, por lo que promete mezclar imágenes de los tres conciertos llenos en el Foro Sol de Ciudad de México, explorando los paralelismos entre los temas del décimo quinto álbum de estudio de la banda y la profunda conexión con la muerte y la mortalidad en la cultura mexicana, de acuerdo con la comunicación dada a conocer.
El título del documental es solo M, inspirado en el título del álbum Memento Morí, doble M, así como la realización de los conciertos en México. En el escenario de los conciertos de la gira Memento Morí World Tour había una letra M gigante.
Depeche Mode es una influyente banda británica de música electrónica formada en 1980 en Basildon, Essex. Con un sonido que combina synth-pop, rock alternativo y elementos industriales, el grupo ha dejado una huella indeleble en la música contemporánea.
Su álbum Violator (1990) es considerado un hito, con éxitos como Personal Jesus y Enjoy the Silence. La banda, compuesta por Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher, ha experimentado con diversos estilos a lo largo de su carrera, abordando temas oscuros y emocionales en sus letras.
A pesar de los cambios en la industria musical y la pérdida de miembros, Depeche Mode sigue siendo un referente y continúa atrayendo a nuevas generaciones de fans.