Llevará Depeche Mode al cine su docu-concierto inspirado en México

El docu-concierto Depeche Mode: M, dirigido por Fernando Frías de la Parra, llegará a cines y IMAX de México y más de 60 países a partir del 28 de octubre, con proyecciones limitadas.

En su cuenta de Twitter, Cinemex compartió la lista de ciudades que podrán disfrutar de este espectáculo, entre ellas Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato.

También se proyectará en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

El documental recoge material de tres conciertos realizados en septiembre de 2023 en la Ciudad de México, correspondientes a la gira Memento Morí World Tour, con motivo del álbum Memento Morí también de 2023.

En esas fechas, la banda encontró el aforo más grande de la gira, pues solo en esas tres noches asistieron cerca de 200 mil personas, detalla vanguardia.com