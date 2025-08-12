Llevará Grupo Firme su show 360 grados a Tampico

En el horizonte musical de Tampico se avecina una noche especial, el sábado 23 de agosto, el recinto ferial del puerto jaibo se transformará en el centro de la presentación de Grupo Firme.

La agrupación promete un espectáculo en formato 360 grados, envolviendo a su público en una experiencia donde cada ángulo será privilegiado y cada mirada encontrará una vista completa.

Además integrará voces, luces y emociones que convertirá la fecha en inolvidable para la historia del regional mexicano en Tamaulipas.

La agrupación que ha conquistado al continente con himnos como “Ya supérame” y “El amor de su vida” llega al sur del estado como parte de su gira La Última Peda Tour 2025, un recorrido que ha hecho vibrar escenarios monumentales.

Grupo Firme es considerado un estandarte del género regional mexicano por lo que ofrece en su espectáculo, el formato 360° no solo responde a un despliegue técnico ambicioso, sino al deseo profundo de ofrecer cercanía real, de que cada asistente, sin importar su lugar en el recinto, sienta que la banda le canta directamente al corazón.

El 2025 también ha sido un año de conquistas para la agrupación, no solo en el escenario, sino en el terreno discográfico. En mayo, estrenaron su más reciente EP, Evolución, un manifiesto de versatilidad que reúne 14 cortes en los que la banda se atreve a dialogar con diferentes matices y colaboraciones memorables.

“La vida pa’ gozarla” con Joss Favela, “Súfrele” junto a Gloria Trevi y “Todavía te amo” con Carolina Ross son apenas tres ejemplos de cómo el grupo se reinventa sin perder la esencia que lo ha llevado a lo más alto. A ello se suma la sorpresa que significó “Chula”, donde compartieron micrófono con Demi Lovato, demostrando que la música no conoce fronteras cuando se interpreta con autenticidad.