Llevará Katy Perry su ‘The Lifetimes Tour’ a las salas de cine en México

La producción, dirigida por Paul Dugdale, busca ofrecer a los seguidores de la artista la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva, trasladando la energía y el despliegue visual de la gira a la pantalla grande.

The Lifetimes Tour – Live From Paris estrena en México gracias a la colaboración con Cinépolis y Cinemex, que presentarán en complejos seleccionados la versión cinematográfica del concierto grabado en noviembre de 2025 en el Accor Arena de París.

La llegada de Katy Perry a las salas mexicanas marca un nuevo capítulo en la relación entre los grandes espectáculos musicales y el cine.

Con este lanzamiento, la cantante apuesta por un formato que permite a su público revivir sus actuaciones más emblemáticas sin salir de su ciudad, señala infobae.com

Esta película, grabada durante una serie de presentaciones agotadas en París, reúne los momentos más representativos de la carrera de la artista, desde sus primeros éxitos hasta los temas que la consolidaron como ícono del pop global.

El filme se suma a la tendencia, cada vez más popular, de llevar grandes conciertos a las salas para acercar el espectáculo a un público más amplio.

La trayectoria de la cantante estadounidense abarca más de 15 años y se caracteriza por una evolución constante tanto en lo musical como en lo visual.

Desde el lanzamiento de One of the Boys en 2008, que incluyó el sencillo I Kissed a Girl, la intérprete se posicionó en la conversación internacional.

Posteriormente, el disco Teenage Dream consolidó su presencia en la década de 2010, con temas como California Gurl, Teenage Dream, Firework, E.T. y Last Friday Night (T.G.I.F.).

A lo largo de su carrera, la artista ha desplegado una estética visual reconocible y ha apostado por giras de gran escala.

Los videos musicales coloridos y las producciones en vivo forman parte de su identidad artística, lo que convierte a sus conciertos en experiencias multisensoriales.

La versión cinematográfica del concierto fue dirigida por Paul Dugdale, realizador con experiencia en producciones musicales de alto perfil.

Para este proyecto, se emplearon más de 60 cámaras, con el objetivo de capturar cada aspecto del espectáculo: desde la puesta en escena y las coreografías hasta la interacción con el público y los momentos de cercanía entre la cantante y sus seguidores.

La película no se limita a registrar el show, sino que propone una visión cinematográfica diseñada para disfrutarse en pantalla grande y con sonido de cine.

El enfoque busca que el espectador se sienta inmerso en la atmósfera del concierto, apreciando tanto los detalles visuales como la energía del evento en vivo.

La película podrá verse en complejos seleccionados de Cinépolis y Cinemex en diversas ciudades del país. Según el sitio oficial del filme, la preventa de boletos estará disponible a partir del 30 de julio, mientras que las funciones se llevarán a cabo el 2 de septiembre de 2026.

Esta propuesta amplía la oferta para los aficionados que desean experimentar giras internacionales sin necesidad de viajar.

La lista de salas y ciudades, junto con los horarios y funciones disponibles, se encuentra detallada en las plataformas oficiales de cada cadena de cines.

La película repasa las canciones más conocidas de Katy Perry y celebra la relación que la cantante ha forjado con sus seguidores, quienes han acompañado su carrera con entusiasmo y han encontrado en sus canciones mensajes de empoderamiento y reinvención personal.

La gira y su versión para cines funcionan como un homenaje al vínculo especial entre la intérprete y su audiencia. Las imágenes y el sonido envolvente buscan transportar a los asistentes a una experiencia cercana a la de un concierto en vivo.