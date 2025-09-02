Llevarán al cine Paramount y Activision, la primera película de ‘Call of Duty’

David Ellison, CEO de Paramount Skydance, señaló que este proyecto se construirá bajo los mismos estándares de calidad con los que produjeron Top Gun: Maverick.

De acuerdo con Reuters, el convenio establece que Paramount y Activision trabajarán juntos en la producción y distribución del filme, con la intención de preservar la narrativa y el estilo característico del videojuego.

La franquicia de videojuegos Call of Duty dará el salto a Hollywood. Paramount Skydance firmó un acuerdo con Microsoft-Activision Blizzard para desarrollar una película live-action inspirada en la saga bélica, uno de los títulos más exitosos de la historia de la industria del entretenimiento.

“Como fan de toda la vida de Call of Duty, llevar esta historia al cine es un sueño hecho realidad”.

Por su parte, Rob Kostich, presidente de Activision, destacó que la meta es ofrecer una experiencia cinematográfica memorable para jugadores y público general, señala elimparcial.com

El videojuego ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo y se ha mantenido como el título más vendido en Estados Unidos durante 16 años consecutivos.

Este éxito respalda el interés de llevar la saga a la pantalla grande y convertirla en una franquicia de acción con aspiraciones de largo plazo.

Aunque el acuerdo está confirmado, aún no se han revelado detalles sobre director, elenco ni fecha de estreno. Tampoco está claro si la trama estará inspirada en alguna de sus sagas más populares como Modern Warfare, Black Ops o Zombies.

Cabe recordar que en 2015 ya se había planteado un proyecto cinematográfico de Call of Duty con Stefano Sollima como director, pero quedó archivado. Esta vez, con un acuerdo sólido entre Paramount y Activision, la posibilidad de ver la franquicia en cines es más concreta que nunca.