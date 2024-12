En el transcurso de la noche, el Foro GNP de Mérida se llenó de un sinfín de fans de La Guzmán quienes estaban listos para escuchar sus melodías más importantes y acompañarla musicalmente durante el proceso de duelo que continúa viviendo tras la muerte de la Diva del Cine de Oro Mexicano, señala infobae.com

Durante una parte de la noche, la cantante de éxitos como Yo te esperaba se sentó al borde del escenario y platicó un poco con sus seguidores. En este sentido, la integrante de la dinastía Pinal detalló que, pese a la pérdida de su ser querido, estaba tranquila porque sabía que la muerte es parte de todo.

“Yo no veo nada malo en la muerte, al contrario, creo que es una liberación, creo que es un renacimiento, creo que es una conexión, la más grande de todas y pues me quedé con esa energía tan bonita que me gustaría compartir con ustedes. Esa inmensa ola de energía que nos une, al final la voy a volver a ver algún día y sé que ella nos está viendo desde donde está. Era la más bailadora, la más cantadora, por eso siempre amé los escenarios y siempre los amaré a ustedes”, puntualizó.

Otro conmovedor momento de la noche que rápidamente se viralizó en redes fue cuando Alejandra Guzmán entonó la melodía Rosas Rojas y la intérprete no pudo contener las lágrimas.

“Quiero decirles algo, me regaló algo muy cabrón mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar. Ese momento es único, como cuando naces. Transciende el alma y va a otro lugar, todos vamos al mismo lugar, espero verlos en el mismo lugar”, sentenció en otra parte del show.