$!Llora el actor Ashton Kutcher ante los problemas de salud de su hermano gemelo

Ashton Kutcher es un actor muy reconocido por diversos papeles en películas como El efecto Mariposa, Jobs: El hombre que revolucionó el mundo, Recién casados, Amigos con derecho , entre otras producciones como Two and a Half men .

Fue durante programa del Dr. David Agus, The Chekup , un espacio que se tiene para hablar sobre salud y bienestar, en donde, junto a su hermano y con lágrimas en los ojos, el famoso recordó algunas dificultades que tuvo que enfrentar junto a su familia debido al estado de salud de su hermano, detalló publimetro.com

“Nuestra madre no sabía que estaba embarazada de gemelos. Cuando se dirigían al hospital, nuestra hermana mayor le dijo: ‘Tráeme uno a casa también’... Efectivamente, estaba embarazada de gemelos y no se dio cuenta porque en la ecografía original solo vieron uno”, confesó y con tan solo 5 minutos de diferencia su hermano llegó a este mundo.

La diferencia entre ambos era muy notoria, ya que mientras Ashton pesó un poco más de 4 kilos, Michael no superaba los dos kilos, por lo que pensaron que este no sobreviviría la noche. “Mis padres realmente no sabían si sobreviviría toda la noche”, confirmó Michael en Great Day de KCW en el año 2015.

Michael fue diagnosticado con una leve parálisis facial que le afecta la parte muscular, sobre todo la postura y su vista del lado derecho. Nada de esto impidió que el cariño de Ashton por su hermano cambiaran y desde siempre han estado compartiendo todo, espacios, su ropa, entre otros.

Y aunque con el paso del tiempo su diferencia se hizo notoria, Ashton lo protegía de los comentarios realizados por otros niños. “En muchas ocasiones en las que jugábamos fútbol, donde tal vez otros niños me excluirían si no tuviera un gemelo, él siempre se aseguraría de que yo estuviera incluido”, aseguró Michael sobre su hermano.