‘Lo bajan, disparan y lo vuelven a subir’, dice padre del actor Octavio Ocaña sobre su muerte

En octubre de 2021 murió el actor Octavio Ocaña, desde entonces los hechos no estaban claros y había muchas dudas acerca de su muerte; hoy, la investigación dio una vuelta con la detención de uno de lo policías implicados en los hechos, a quien acusan de dispararle y causarle la muerte.

Octavio Pérez, papá del actor de la serie Vecinos, asegura que a su hijo lo bajaron del carro, le dispararon y luego lo subieron de nuevo a la unidad en la que viajaba. Estas declaraciones las dio en un entrevista con María Luisa Valdés Doria en Telediario, dio a conocer lo que pasó el día que el actor murió.

En dicha entrevista, Octavio Pérez dijo que el policía que fue vinculado a proceso por la muerte de su hijo fue quien le disparó. Narró cómo fue que su hijo murió a manos de la policía. Además, explicó que el famoso nunca sacó el arma.

“Yo creo que hemos tardado 11 meses para llegar a eso, Octavio Ocaña no se dispara, Octavio Ocaña tenía la pistola guardada como debe ser, como yo le enseñé, porque la pistola es para defenderse, no para andarla presumiendo ni mucho menos. Según las investigaciones que hicimos lo vienen persiguiendo, lo paran, lo bajan, le disparan, lo vuelven a subir y le acomodan la gorra porque mi hijo nunca traía la gorra así, la traía de lado siempre y desde que vi el momento de todo, dije: ‘esto no fue así’”, explicó.

“Vamos a abrir los peritajes a la luz pública, los tenemos en un disco, ya está toda la escena cómo fue desde la persecución, lo disparan y lo vuelven a subir y ese fue el que le disparó, no lo quería decir, pero le disparó, al 100 por ciento”, añadió.

Sobre el arma que llevaba su hijo y con la que pretendieron inculparlo de su propia muerte, Don Octavio explicó que el fusil que lo mata es de la policía. El disparo entró de forma horizontal.

“Disparan la pistola de mi hijo, pero nunca encontramos el casquillo. A él lo matan con el fusil del policía, la pistola la disparan, pero no la disparan vertical sino horizontal y de los nervios todo lo hicieron mal”, comentó.

Ante la detención del policía Leopoldo N, el padre del actor mencionó que no habrá forma de que salga bajo fianza, pues además enfrentará otro delito, “Me dijo la Fiscalía Anticorrupción que a él le va otro delito para que no salga, él ya no sale, este personaje va a permanecer ahí y esperemos que por el resto de su vida”.