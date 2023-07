Tekashi recordó las carencias que vivió siendo niño y trajo a colación los muchos esfuerzos que su madre, una inmigrante mexicana, hizo para mantenerlo a flote en Nueva York, urbe en la que nació. Así el rapero hizo un bello homenaje a su progenitora y señaló enfático.

“¿Cuánto necesitado en este mundo? ¿cuánta maldad? Te amo mommy, Natividad Pérez, desde niño me has enseñando que como ser humano no importa lo que digan de mí. Dios sabe que no me importa el dinero, yo he visto cuánto tú haz sufrido luchando en esta vida pa’ darnos la vida que tú pudiste. Dios tiene algo grande para mí, yo lo sé. Te amo ma, a ti y a mis peques. Te amo, ma”.

En el video se ve a 6ix9ine llegando a un lugar en el que hay casas improvisadas y a su pasó salen niños a verlos, él se acerca y les pregunta sus nombres y comienza a repartir los pesos dominicanos, diciéndole a la gente que los cuida que eso es para que se ayuden, luego de que le cuentan que la mamá de los infantes no está con ellos porque está trabajando fuera.

Tekashi, quien ha regalado dinero en efectivo en diferentes ocasiones a la gente de escasos recursos, emocionó hasta las lágrimas con su generoso gesto a una mujer en silla de ruedas que, en realidad, no sabía que él era famoso. El rapero al ver esto, la abraza.