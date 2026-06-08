Lo logró, arrasa ‘Scary Movie’ en la taquilla, es el mejor estreno en la historia de la franquicia

La franquicia Scary Movie está de regreso y lo hizo por la puerta grande. La sexta película de la saga se convirtió en el fenómeno del fin de semana al recaudar 55 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos y Canadá, una cifra que representa el mejor debut en los 25 años de historia de la franquicia. El resultado supera el récord que mantenía Scary Movie 4, que en 2006 había iniciado su recorrido en taquilla con 49.7 millones de dólares. Además, la nueva entrega también consiguió el mayor lanzamiento global de la saga, consolidando el regreso de una de las series de comedia más exitosas del cine.

Además de dominar la taquilla norteamericana, la película tuvo un sólido desempeño internacional. De acuerdo con los reportes de la industria, Scary Movie acumuló 105.5 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana, gracias a su estreno en 53 mercados internacionales. La cifra resulta especialmente llamativa si se considera que la producción tuvo un presupuesto aproximado de 30 millones de dólares, lo que la coloca en una posición favorable para convertirse en uno de los éxitos comerciales más rentables del año. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans y Craig Wayans volvieron a involucrarse en la escritura de la franquicia por primera vez desde 2001, recuperando parte de la esencia que convirtió a las primeras películas en fenómenos culturales. A esto se sumó el esperado regreso de Anna Faris y Regina Hall, quienes retomaron sus icónicos personajes de Cindy Campbell y Brenda Meeks, considerados por muchos seguidores como el corazón de la saga.