Hace unos días, Bad Bunny fue blanco de múltiples críticas tras difundirse un video del cantante arrojando el celular de una fan al mar por querer tomarse una foto con él. Entre las personalidades que también se sumó a las críticas sobre el tema fue Eugenio Derbez, quien reprobó la actitud del reguetonero.

En un encuentro en el aeropuerto con distintos medios de comunicación, el actor, que hace unos meses sufrió la fractura de su hombro, consideró que la actitud del puertoriqueño no fue la más sensata. Además, puso de ejemplo algunas situaciones en las que se ha visto envuelto el también productor y su actuar, detalló el informador.com

“La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo he estado en peores aglomeraciones: Me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado. Cuando ustedes mismos llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque están los empujones y demás”, explicó el comediante.

Derbez consideró que la actitud del ‘Conejo Malo’ le hizo honor a su apodo, pues además de que no había tanta gente, la fan que quería una foto con él, ella era menor de edad.

“Yo creo que lo que hizo Bad Bunny está tremendamente mal, a los fans no hay que tratarlos así. Aparte no era un momento en el que dijeras ‘lo están empujando’, venía una muchacha a lado de él, era una niña”.

El actor de Coda recalcó que él no considera correcta la actitud de Benito, nombre del cantante, y mencionó que sus seguidores son los únicos que tienen el poder de engrandecer a una figura pública.

“Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlos o no, entonces aplíquenlo”, finalizó Derbez.