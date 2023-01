Casi desde que se estrenó Safaera en las plataformas digitales, Bad Bunny ha enfrentado diversos problemas y señalamientos, ya que diversos artistas salieron a criticar la similitud de ciertos samples con viejas canciones, como por ejemplo: Santa Barbara, Pa’La Pared, El tiburón, Could You Be Loved, entre otras.

Luego del conflicto que enfrentó con Missy Elliott por una demanda por plagio, Benito, Jowell, Randy y Ñengo Flow solo reciben el 1 por ciento del total de ganancias por el tema, lo cual podría verse afectado nuevamente por su reciente acuerdo con DJ Playero.