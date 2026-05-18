$!Logra Banda Los Recoditos colocarse en el #1 de Billboard con ‘En coma inducido’

Banda Los Recoditos continúa marcando el paso dentro del regional mexicano y hoy se coloca en el #1 del chart Regional Mexicano de Billboard con el tema En Coma Inducido, una canción intensa y emocional que ha conectado de manera inmediata con el público gracias a su honestidad, sentimiento y poderosa interpretación. Desde su lanzamiento, En Coma Inducido se convirtió en uno de los temas más sólidos de la agrupación sinaloense, logrando permanecer durante varias semanas entre los primeros lugares de la radio en México y consolidándose ahora como el tema más importante del género en uno de los charts más relevantes de la industria musical.

Con una narrativa desgarradora y profundamente humana, la canción retrata ese estado emocional en el que el corazón permanece atrapado entre el recuerdo y la imposibilidad de soltar a alguien. El característico sonido de banda que ha distinguido a Los Recoditos a lo largo de su trayectoria se fusiona con una propuesta más madura y emocional, reafirmando así su lugar como una de las agrupaciones más influyentes y queridas del regional mexicano.