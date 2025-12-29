Logra Beyoncé coronarse como nueva multimillonaria, supera los mil millones de dólares

Beyoncé ahora comparte el exclusivo club de músicos multimillonarios con Jay-Z (56 años, 2.5 mil millones, principalmente de rap y negocios), Taylor Swift (36 años, alrededor de 1.6 mil millones, por música y giras), Bruce Springsteen (76 años, 1.2 mil millones, en rock y venta de catálogo) y Rihanna (37 años, 1.4 mil millones, en música y líneas como Fenty Beauty y Savage x Fenty).

De acuerdo con la revista Forbes, el 29 de diciembre de 2025 se confirmó que la cantante, de 44 años, se convirtió en la quinta artista musical en la historia en alcanzar esta cifra.

Beyoncé alcanzó el estatus de multimillonaria al superar los mil millones de dólares en patrimonio, sumándose a su esposo Jay-Z y a otros artistas como Rihanna, Taylor Swift y Bruce Springsteen.

La intérprete de Drunk In Love ha ganado la mayor parte de su fortuna gracias a sus giras mundiales récord y a poseer los derechos de su catálogo musical

Según se informa, la gira Cowboy Carter de Beyoncé recaudó más de 400 millones de dólares en ventas de entradas y otros 50 millones de dólares en productos vendidos en los espectáculos, señala quien.com

Como la compañía de entretenimiento de la artista, Parkwood, produjo exclusivamente la gira, ella pudo obtener aún más ganancias. Forbes informó que en 2025, la cantante de Cuff It recaudó 148 millones de dólares antes de impuestos por giras con las ganancias de su catálogo musical y acuerdos de patrocinio.

Así logró su fortuna

Para acompañar el lanzamiento de su álbum country, Beyoncé protagonizó un espectáculo especial de medio tiempo durante el primer juego de la NFL transmitido por Netflix el día de Navidad, una presentación que le generó alrededor de 50 millones de dólares, incluyendo los costos de producción.

A esta cifra se suman aproximadamente 10 millones de dólares obtenidos gracias a su contrato con Levi’s, así como cerca de 60 millones de dólares por su acuerdo con Netflix para realizar tres especiales, entre ellos el documental Homecoming estrenado en 2019.

Además, Beyoncé y Jay-Z cuentan con un importante portafolio inmobiliario, que incluye propiedades multimillonarias como una mansión de 200 millones de dólares en Malibú, diseñada por el arquitecto Tadao Ando; un penthouse en Tribeca, Nueva York, valuado en 6.85 millones de dólares; y una residencia de 88 millones de dólares en Bel Air, entre otras inversiones.