Logra Britney Spears poner fin a pleito legal con su papá, llegan a acuerdo millonario

De acuerdo con la revista People, que tuvo acceso a los documentos legales del acuerdo, la intérprete de Baby One More Time aceptó el pagar las facturas legales pendientes de su papá por un total de 2.12 millones de dólares, de los cuales 500 mil pararon en el bufete Saul Ewing y los 1.62 millones restantes en Willkie Farr and Gallagher.

En el documento también se especifica que con este pago todas las disputas relacionadas con la tutela quedan resueltas completamente, por lo que se establece que ninguna de las partes admite ningún hecho, reclamación, responsabilidad o delito, señala quien.com

Para Britney Spears, este movimiento ha sido lo mejor para pasar de página, pues así evita la posibilidad de tener que testificar en algún momento ante un tribunal, algo que ella no quería hacer, pues buscaba evitar que este problema crezca y se convirtiera en un circo mediático.

Por ahora la estrella del pop se mantiene alejada de los reflectores y se ha enfocado en recuperar su vida y su tranquilidad. La intérprete no tiene planes de volver a los escenarios, por lo menos a corto, pues considera que la industria la ha lastimado lo suficiente como para volver exponerse a toda esa situación.

Por ahora su prioridad es reconstruir su relación con sus dos hijos, con quienes ha tenido algunos acercamientos tras varios años alejados. Por otro lado, se espera que próximamente comience la preproducción de su película biográfica, la cual estará basada en su libro de memorias, The Woman In Me, el cual resultó un éxito de ventas.