Logra Carín León su duodécimo #1 en Billboard, gracias a ‘La Morrita’, junto a Xavi

Con este logro, el artista multiplatino reafirma su dominio en la industria y suma un nuevo hito a una carrera que no deja de crecer. La Morrita , lanzada el 9 de enero, debutó en el chart el 24 de enero y, durante seis semanas, escaló posiciones hasta coronarse en el primer lugar.

Carín León vuelve a encabezar los charts. El cantante sonorense consiguió su duodécimo #1 en el Regional Mexican Airplay de Billboard gracias a La Morrita , su colaboración con Xavi, una de las voces emergentes más fuertes de la nueva generación de la Música Mexicana.

El tema es un huapango fresco e irreverente que mezcla tradición y modernidad al abordar el cortejo amoroso en la era digital.

La canción fue escrita por Carín León, Xavi, Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera (quien también produjo el sencillo), este logro marca su primer número uno del año en Regional Mexican Airplay, detalla elimparcial.com

El impacto del cantante va más allá de un solo chart. En total, el originario de Sonora, acumula actualmente 12 #1 en Regional Mexican Airplay, 6 #1 en Latin Airplay y 18 números uno en los charts de Billboard.

Estos números lo colocan como uno de los máximos referentes actuales del regional mexicano a nivel global. El ascenso en Billboard llega en un momento clave de su carrera.

Hace apenas unos días, el cantante fue el artista mexicano más premiado en la 38 Entrega Anual de Premio Lo Nuestro, donde obtuvo cinco galardones, incluyendo, colaboración Crossover del Año por Lost in Translation junto a Kacey Musgraves, además, a inicios de mes ganó su segundo Grammy consecutivo en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano) por Palabra de To’s (Seca).

Estos reconocimientos confirman su alcance multicultural y su posicionamiento internacional. En 2026, Carín hará historia en casa con La Cura Fest, el primer festival musical que llegará al desierto de Sonora. Además del festival, el intérprete recorrerá más de 30 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

Este dará inicio el 20 de mayo en Hidalgo, Texas y finalizará el 9 de octubre en Portland, Oregon, y entre las ciudades confirmadas están Dallas, Houston, Atlanta, Orlando, Los Ángeles, Brooklyn, Toronto, entre otras. La gira refuerza su presencia internacional y la expansión global de la Música Mexicana.

En un género cada vez más competitivo, Carín León se mantiene como uno de los líderes indiscutibles de la nueva era del regional mexicano.

Su duodécimo #1 en Billboard no es solo un número: es la confirmación de que su propuesta sigue conectando con audiencias en México y más allá.