Logra el actor Kevin Spacey un acuerdo, tras acusaciones de agresión sexual

Spacey tenía programado un juicio en Londres para octubre por estas nuevas denuncias; sin embargo, de acuerdo con BBC News, el actor llegó a un acuerdo con los implicados.

Aunque en procesos anteriores fue declarado inocente y algunas demandas fueron desestimadas, el año pasado volvió a ser señalado por tres hombres que lo acusaban de agresión sexual.

El actor Kevin Spacey ha enfrentado un historial de acusaciones de abuso sexual desde 2017, las cuales han impactado su imagen pública.

El protagonista de House of Cards alcanzó un acuerdo extrajudicial con los tres hombres, evitando así que el caso llegara al Tribunal Superior a finales de este año, detalla quien.com

El actor negó firmemente las acusaciones, en las que los denunciantes afirmaban haber sido agredidos entre 2000 y 2013.

Cabe recordar que Spacey enfrentó un juicio penal en 2023, donde fue absuelto de nueve cargos de delitos sexuales. Aun así, dos de los hombres que participaron en ese proceso presentaron posteriormente demandas civiles ante el Tribunal Superior.

En una audiencia realizada a principios de este mes, los abogados de los demandantes señalaron que existían otros siete testigos cuyas declaraciones, relacionadas con presunto comportamiento abusivo similar, podrían ser consideradas en el juicio.

No obstante, este nuevo proceso fue suspendido con el consentimiento de ambas partes tras el acuerdo, cuyos términos y detalles no fueron revelados.

En esta demanda, dos de los hombres optaron por mantenerse en el anonimato. Uno de ellos conocido como LNP, afirmó que Spacey lo “agredió deliberadamente” en aproximadamente 12 ocasiones entre 2000 y 2005.

El segundo, conocido como GHI, menciona que conoció al actor en un taller en el teatro Old Vic de Londres, donde aseguró haber sufrido “daños psiquiátricos y pérdidas económicas” como consecuencia de una agresión en 2008. Esto coincide con las fechas en las que el ganador del Oscar fue director artístico del teatro de 2004 a 2013.

El tercer hombre, eligió no mantenerse en anónimo. Su nombre es Ruari Cannon y él acusa al Spacey de manosearlo durante una fiesta tras del estreno de Sweet Bird of Youth, una obra de Tennessee Williams, presentada en el teatro Old Vic en 2013.

Cannon también fue partícipe del documental Spacey Unmasked, un audiovisual de 2024 donde se incluían las declaraciones de varios hombres que afirman haber sido abusados y acosados sexualmente por el actor. Spacey ha rechazado estas afirmaciones, calificándolas como “ridículas” y asegurando que nunca ocurrieron.

Aunque el acuerdo pone fin a este proceso legal en particular, el caso vuelve a colocar a Spacey en el centro de la conversación pública sobre las acusaciones que tiene en su contra.