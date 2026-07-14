Logra el cantante Pitbull un nuevo Récord Guinness

Pitbull volvió a demostrar que el vínculo con sus seguidores va mucho más allá de la música. El rapero de origen cubano consiguió un nuevo Récord Guinness al reunir a 22 mil 141 personas usando calvas postizas durante su concierto en el festival BST Hyde Park, en Londres. El artista, de 45 años, conocido por éxitos como Give Me Everything, Timber y Hotel Room Service, convirtió uno de los rasgos más característicos de su imagen en un curioso momento colectivo, aprovechando que desde hace años sus fans llegan a sus presentaciones vestidos como él: traje negro, gafas de aviador y por supuesto, una calva de látex.

El reto fue supervisado por jueces de Guinness World Records, quienes confirmaron que se trataba de una categoría completamente nueva, señala milenio.com “Se trata de un récord completamente nuevo, ya que nunca antes se había intentado”, explicó Will Munford, juez de Guinness presente en el evento.

Pitbull reunió a más de 22 mil personas portando una calva de latex para imponer el récord.

Para validar la marca era necesario reunir al menos 2 mil personas con calvas postizas correctamente colocadas. Sin embargo, la respuesta del público superó por mucho las expectativas: 22 mil 141 aficionados cumplieron con los requisitos entre los aproximadamente 70 mil asistentes al espectáculo. La contabilización requirió el apoyo de un equipo de voluntarios y el uso de drones, que revisaron al público pese a las altas temperaturas cercanas a los 31 grados centígrados. Además, los jueces verificaron que las prótesis estuvieran bien colocadas y que no sobresaliera cabello por la parte frontal para poder incluirlas en el conteo oficial.

Fans del cantante llegaron portando la calva.