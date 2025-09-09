Logra ‘El Conjuro 4’ un récord en taquilla mundial recaudando 194 millones de dólares

La noticia que comenzó a sonar desde el viernes se confirmó este lunes El Conjuro 4: Últimos Ritos alcanzó una recaudación mundial de 194 millones de dólares en su primer fin de semana, pese a la ola de críticas que ha recibido.
De acuerdo con la web especializada Box Office Mojo, la cifra se logró gracias a los 110 millones de dólares en la taquilla internacional y a los 84 millones en el mercado norteamericano.
Con este resultado, la cinta protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson se convierte en la despedida de los personajes inspirados en Los Warren, quienes debutaron en el cine en 2013.
#ElConjuro4 vuela mas alto en #Taquilla con los datos confirmados, domesticamente debuto con 84M✝️ mientras que a nivel internacional escalo a 110M✝️Así su Taquilla Mundial Debut oficial es de 194M⭐️ con lo que supera a #It (189M) por el Récord Histórico de Terror😮#noticias pic.twitter.com/gb5dQSbiMn— El Taquillas (@El_Taquillas)
La revista Variety precisó que se trata del mejor arranque del año para una cinta de terror, superando a Destino final: Lazos de Sangre, que en mayo alcanzó 51.6 millones de dólares en Estados Unidos y 102 millones a nivel internacional, señala vanguardia.com
Asimismo, esta novena entrega del universo El Conjuro se coronó como el tercer mejor estreno histórico para una película de terror, solo detrás de It (2017), con 123 millones en Estados Unidos, e It: Chapter II (2019), con 91.
Inicialmente se esperaba que la película debutara con una recaudación de 50 millones de dólares en Estados Unidos. El éxito por encima de las proyecciones augura una buena permanencia en taquilla y una sólida respuesta de la audiencia.
En cuanto a la crítica, la historia de Ed y Lorraine Warren obtuvo una ligera mejoría: 56 por ciento de calificación positiva entre especialistas y 79 por ciento de aprobación por parte del público.