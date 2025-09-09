Logra ‘El Conjuro 4’ un récord en taquilla mundial recaudando 194 millones de dólares

La noticia que comenzó a sonar desde el viernes se confirmó este lunes El Conjuro 4: Últimos Ritos alcanzó una recaudación mundial de 194 millones de dólares en su primer fin de semana, pese a la ola de críticas que ha recibido.

De acuerdo con la web especializada Box Office Mojo, la cifra se logró gracias a los 110 millones de dólares en la taquilla internacional y a los 84 millones en el mercado norteamericano.

Con este resultado, la cinta protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson se convierte en la despedida de los personajes inspirados en Los Warren, quienes debutaron en el cine en 2013.