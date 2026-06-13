Logra Elon Musk convertirse en el primer trillonario del mundo

Elon Musk acaba de alcanzar una meta que durante años pareció reservada para la ficción. El empresario sudafricano se convirtió oficialmente en la primera persona de la historia en superar una fortuna de un billón de dólares; es decir un trillonario, tras el inicio de la cotización de las acciones de SpaceX, la empresa aeroespacial que fundó hace más de dos décadas, en la bolsa.

Este logro llegó tras el debut de la compañía en Wall Street, considerado el mayor estreno en bolsa jamás registrado. La operación no solo transformó el mercado financiero, sino que también consolidó a Musk como la figura más poderosa del mundo empresarial contemporáneo.

SpaceX comenzó a cotizar con una valoración cercana a los 1.77 billones de dólares, una cifra que supera ampliamente el récord anterior para una oferta pública inicial.

La empresa recaudó alrededor de 75 mil millones de dólares en la operación y debutó con una demanda extraordinaria por parte de inversionistas institucionales y minoristas.