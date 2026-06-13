Logra Elon Musk convertirse en el primer trillonario del mundo

Elon Musk acaba de alcanzar una meta que durante años pareció reservada para la ficción. El empresario sudafricano se convirtió oficialmente en la primera persona de la historia en superar una fortuna de un billón de dólares; es decir un trillonario, tras el inicio de la cotización de las acciones de SpaceX, la empresa aeroespacial que fundó hace más de dos décadas, en la bolsa.
Este logro llegó tras el debut de la compañía en Wall Street, considerado el mayor estreno en bolsa jamás registrado. La operación no solo transformó el mercado financiero, sino que también consolidó a Musk como la figura más poderosa del mundo empresarial contemporáneo.
SpaceX comenzó a cotizar con una valoración cercana a los 1.77 billones de dólares, una cifra que supera ampliamente el récord anterior para una oferta pública inicial.
La empresa recaudó alrededor de 75 mil millones de dólares en la operación y debutó con una demanda extraordinaria por parte de inversionistas institucionales y minoristas.
La compañía, que opera servicios de lanzamiento espacial, la red satelital Starlink y otros proyectos tecnológicos, se ha convertido en una de las empresas más valiosas del planeta. El entusiasmo de los mercados elevó rápidamente el precio de las acciones durante sus primeras horas de cotización, impulsando la riqueza de Musk por encima de la barrera del billón de dólares.
De acuerdo con CBS News y cálculos de analistas financieros, gran parte del incremento en la fortuna del empresario provino de la revalorización de su participación en SpaceX, que sigue siendo uno de sus principales activos.
Aunque SpaceX fue el detonante definitivo, la riqueza de Musk también está respaldada por sus participaciones en otras compañías tecnológicas, entre ellas Tesla, Neuralink y The Boring Company. Sin embargo, ningún otro activo tuvo un impacto tan significativo como la salida a bolsa de la empresa espacial.
Analistas señalan que el crecimiento de SpaceX ha sido impulsado por el éxito comercial de Starlink, los contratos gubernamentales con agencias espaciales y el avance de proyectos vinculados a la exploración de Marte.
Durante los últimos años, la empresa pasó de ser una compañía privada altamente valorada a convertirse en uno de los gigantes tecnológicos más importantes del mundo.