Logra ‘F1’ ser la película más taquillera de Brad Pitt

Brad Pitt es uno de los actores más importantes en el mundo de la actuación y en Hollywood en general, pero su nombre cobró gran impacto después del estreno de su película F1, y no es casualidad, pues esta cinta se ha convertido en la más taquillera en su historia. Según reportes del medio Variety la cinta F1 también se mantiene fuerte en taquilla. Las películas de este año han maravillado al público, pero una que llegó como gran sorpresa para los amantes del séptimo arte fue este filme protagonizado por Pitt, la cual aún sigue fuerte en taquilla.

Según el medio Variety se ha dado a conocer que esta película protagonizada por Brad Pitt ha superando los 545 millones de dólares a nivel mundial en su sexta semana. Con esto se coloca como la más taquillera en la historia del actor, pues ya ha superado a Guerra Mundial Z de 2013 con 540 millones de dólares, señala milenio.com Esto no es todo, también se ha vuelto la más redituable de Apple, superando a Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (158 millones de dólares a nivel mundial) y a Napoleón de Ridley Scott que obtuvo 221 millones de dólares en la taquilla. Cabe señalar que la sensación sigue siendo Jurassic World: Rebirth, pues la cinta protagonizada por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali, con una recaudación de más de 766 millones de dólares a nivel mundial tras cinco fines de semana.

El filme se estrenó el 26 de junio.