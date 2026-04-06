Logra Grupo Firme los 100 millones de streamers y vews en Chile

Grupo Firme ha logrado un hito importante en su carrera al superar los 100 millones de streams (reproducciones) solo en Chile.
La agrupación recibió un reconocimiento especial por este logro en Chile, poco antes de salir a tarima durante su gira en abril de 2026.
El impacto de Grupo Firme en Chile ha sido enorme, la banda ha tenido una gran acogida en el país, consolidando su éxito internacional en el mercado chileno, logrando un sold out en Santiago. Este hito se enmarca en su gira actual, donde han desatado la locura del público chileno.
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Una publicación compartida por Eduin Caz (@eduincaz)
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La gira internacional de Grupo Firme dejó una postal inesperada en el Movistar Arena de Santiago. Arturo Vidal, figura de Colo Colo y de la Selección Chilena, fue sorprendido entre el público durante el concierto de la agrupación mexicana, donde protagonizó un intercambio de palabras con el vocalista Eduin Caz.
El episodio, que rápidamente se viralizó en redes, además incluyó referencias a un momento doloroso para la historia del futbol mexicano: la histórica derrota 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario 2016.
Sorprendentemente, la interacción continuó tras el show, con un encuentro en los camerinos que incluyó camisetas personalizadas, anécdotas y risas sobre aquel partido que marcó a ambas aficiones.
Durante el espectáculo, Grupo Firme interpretó sus éxitos ante miles de personas. Entre el público, Arturo Vidal compartió el evento junto a su pareja, Sonia Isaza.
La conexión entre ambos mundos quedó registrada cuando, en pleno escenario, Eduin Caz exclamó. “Todavía no superamos la goliza que nos pegaron”. El momento generó risas tanto en el escenario como entre los asistentes.
Además, el futbolista confesó que la música regional mexicana suena a diario en su casa, aunque aún se encuentra adaptándose al género. Tras el intercambio, ambos posaron juntos y grabaron un saludo para el padrastro del músico, cerrando la anécdota con una reconciliación simbólica.
Al término del encuentro, Eduin Caz extendió una invitación a Arturo Vidal a que asistiera a la siguiente presentación de Grupo Firme en Chile.
Tras su paso por Chile, Grupo Firme continuará su gira por Colombia, donde ofrecerá siete conciertos, para posteriormente regresar a México con presentaciones en Hermosillo, Estado de México, Chihuahua, Morelos, entre otras.