Logra Grupo Firme los 100 millones de streamers y vews en Chile

Grupo Firme ha logrado un hito importante en su carrera al superar los 100 millones de streams (reproducciones) solo en Chile. La agrupación recibió un reconocimiento especial por este logro en Chile, poco antes de salir a tarima durante su gira en abril de 2026. El impacto de Grupo Firme en Chile ha sido enorme, la banda ha tenido una gran acogida en el país, consolidando su éxito internacional en el mercado chileno, logrando un sold out en Santiago. Este hito se enmarca en su gira actual, donde han desatado la locura del público chileno.

La gira internacional de Grupo Firme dejó una postal inesperada en el Movistar Arena de Santiago. Arturo Vidal, figura de Colo Colo y de la Selección Chilena, fue sorprendido entre el público durante el concierto de la agrupación mexicana, donde protagonizó un intercambio de palabras con el vocalista Eduin Caz. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes, además incluyó referencias a un momento doloroso para la historia del futbol mexicano: la histórica derrota 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario 2016.

Eduin Caz y Arturo Vidal.

Sorprendentemente, la interacción continuó tras el show, con un encuentro en los camerinos que incluyó camisetas personalizadas, anécdotas y risas sobre aquel partido que marcó a ambas aficiones. Durante el espectáculo, Grupo Firme interpretó sus éxitos ante miles de personas. Entre el público, Arturo Vidal compartió el evento junto a su pareja, Sonia Isaza.