La nueva película de Pixar, Intensamente 2, se ha convertido en toda una locura y es que la producción de Disney se ha posicionado como la película más taquillera en la historia de Pixar y es que no es para menos porque la secuela ha tenido una gran conexión con el público de todo el mundo.

Esta película para niños y no tan niños ha superado a grandes producciones como Spider-Man into the Spider-Verse o Coco, que ambas ocupaban la cima de las más taquilleras en suelo mexicano.

Esta nueva película en donde Alegría, Tristeza y compañía ha logrado el récord histórico de ser la película más taquillera en toda la historia de México, así lo dio a conocer la cuenta de Disney en Latinoamérica, señala milenio.com