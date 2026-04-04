$!Logra Junior H ser el primer latino en presentarse en el ‘Spotify Live Room’

Junior H se convirtió en el primer artista latino en presentarse en Spotify Live Room, llevando su propuesta musical a un formato en vivo que conecta directamente con sus fans a nivel global.
Impulsado por Spotify, Live Room invita a artistas al estudio de la plataforma en Los Ángeles para reimaginar su música en un formato más íntimo, ofreciendo a los oyentes una experiencia distinta.
La serie ha contado previamente con figuras como Zara Larsson, Kehlani, Olivia Dean, Wolf Alice y Barry Can’t Swim, y ahora se abre al espacio latino con Junior H como su primer representante.
Durante la sesión, el artista mexicano interpretó Droga Letal y MI$ Llamadas$, dos de los temas más representativos de su más reciente producción DEPR.
La participación en Spotify Live Room llega en un momento clave en la carrera de Junior H. A menos de un mes de su lanzamiento, DEPR el impacto del álbum también se refleja en su desempeño en listados clave: alcanzó el puesto número 1 en el Top Albums Debut Global y Top Albums Debut USA.
Además de posicionar seis canciones en el Top Songs Debut Global y dos más en el Top Songs Debut USA, confirmando su fuerte recepción tanto en los Estados Unidos como en mercados internacionales.
Este logro se suma a un año de crecimiento sostenido para el cantautor, quien continúa ampliando su alcance dentro de la música mexicana urbana.
Su capacidad para traducir el sonido mexicano a nuevas audiencias, ha sido clave en su consolidación como una de las figuras más relevantes del movimiento actual.
La activación en Spotify Live Room representa un indicador contundente del lugar que ocupa la música mexicana en la conversación global. Formatos como este, permiten una conexión más directa entre artista y fanáticos.
Con más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y miles de millones de reproducciones acumuladas, Junior H es hoy, una de las voces más influyentes de su generación.