$!Logra Junior H ser el primer latino en presentarse en el ‘Spotify Live Room’

Junior H se convirtió en el primer artista latino en presentarse en Spotify Live Room, llevando su propuesta musical a un formato en vivo que conecta directamente con sus fans a nivel global. Impulsado por Spotify, Live Room invita a artistas al estudio de la plataforma en Los Ángeles para reimaginar su música en un formato más íntimo, ofreciendo a los oyentes una experiencia distinta. La serie ha contado previamente con figuras como Zara Larsson, Kehlani, Olivia Dean, Wolf Alice y Barry Can’t Swim, y ahora se abre al espacio latino con Junior H como su primer representante.

Durante la sesión, el artista mexicano interpretó Droga Letal y MI$ Llamadas$, dos de los temas más representativos de su más reciente producción DEPR. La participación en Spotify Live Room llega en un momento clave en la carrera de Junior H. A menos de un mes de su lanzamiento, DEPR el impacto del álbum también se refleja en su desempeño en listados clave: alcanzó el puesto número 1 en el Top Albums Debut Global y Top Albums Debut USA. Además de posicionar seis canciones en el Top Songs Debut Global y dos más en el Top Songs Debut USA, confirmando su fuerte recepción tanto en los Estados Unidos como en mercados internacionales. Este logro se suma a un año de crecimiento sostenido para el cantautor, quien continúa ampliando su alcance dentro de la música mexicana urbana.