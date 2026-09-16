Logra Los Recoditos décima nominación a los Latin Grammy

Banda Los Recoditos, originaria de Mazatlán, obtuvo su décima nominación a los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación anunció su elección en la categoría Mejor Álbum de Música Banda por “Piratita”.

La agrupación, con dos Latin Grammy previos y nueve nominaciones históricas, fue nuevamente reconocida por su álbum “Piratita”, lo que subraya su permanencia como una de las bandas sinaloenses más relevantes de la música regional.

Desde su fundación en 1989 en Mazatlán, Banda Los Recoditos ha forjado una trayectoria de más de 35 años. La agrupación ha sido un referente en la música regional mexicana, llevando la banda sinaloense a escenarios internacionales con un repertorio de éxitos que incluyen “Mi Último Deseo”, “Hasta Que Salga El Sol” y “Me Sobrabas Tu”. Su constante presencia en las nominaciones subraya su influencia en el género.

Esta décima nominación se produce en un momento de actividad para la banda. Recientemente, la Fundación Cultural Latin Grammy los distinguió al otorgar una Beca de Asistencia para Matrícula a la joven compositora Laura Victoria Arean, lo que refleja el compromiso de la agrupación con el apoyo a las nuevas generaciones de talentos musicales.

Asimismo, Los Recoditos continúan la promoción de su nuevo sencillo, “Ex de verdad”.

Sobre la nominación, la agrupación expresó: “Nos sentimos profundamente honrados. Cada nominación es un recordatorio del amor del público y del trabajo de todo nuestro equipo. ¡Gracias a La Academia y a nuestros fans Recoditos de corazón!”.

La ceremonia de la 27ª Entrega Anual de los Latin Grammy 2026 se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se premiará lo más relevante de la música latina.

Con esta décima nominación, Banda Los Recoditos consolida su legado en la música latina y mantiene su presencia en los certámenes más importantes del género.