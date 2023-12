Año tras año, Mariah Carey, se canta y se baila en las mesas navideñas de gran parte del mundo, mientras aumenta su cuenta bancaria a ritmo de All I want for Christmas is you.

La intérprete estadounidense, que en su momento no vio con buenos ojos lanzarse a cantar este himno, confirma nuevamente que es la Reina de la Navidad, un título que sus seguidores le han otorgado y que ella ha sabido mantener con gracia y humor.

Todos los fines de año, All I want for Christmas is you se posiciona en los puestos más altos de las listas internacionales hasta llegar a un pico, como volvió a suceder esta Navidad, indicó publimetro.com