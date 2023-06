Se ha dado a conocer que Spider-Man: Across the Spider-Verse se apoderó de la taquilla durante su primer fin de semana semana de estreno, como secuela de Into the Spider-Verse.

Estrenada el 2 de junio, Across the Spider-Verse ha logrado recaudar más de 120.5 millones de dólares en su estreno de tres días, lo que la convierte en la segunda mayor apertura del año, por detrás de los 146 millones de The Super Mario Bros. Movie en su debut en abril.