Este logro no sólo refleja la sólida base de fans que tiene la artista, sino que extiende el fenómeno que ha causado con su popularidad y se consolida como una de las personalidades más grandes actualmente, superando a íconos como Elvis Presley, quien desde 1956 ocupaba este puesto.

Después de una exitosa gira por Estados Unidos y Latinoamérica, la cantautora Taylor Swift ha tenido una serie de logros que incluyen el nombramiento como la Persona del Año 2023 según la revista Time, además de generar furor con el estreno del documental homónimo The Eras Tour , no obstante, ha obtenido otro al mantenerse por 68 semanas en la lista Billboard 200.

Con este logro, la artista se encamina a romper el récord que The Beatles impusieron con 132 semanas por sus 19 discos. La lista de éxitos de Swift durante el año pasado la consolidan como la “heroína de su propia historia”, además de proporcionarle gran fama por su nueva relación con el jugador de la NFL Travis Kelce, o el fenómeno que provocó con su gira mundial, que a la fecha cuenta con 4.35 millones de entradas vendidas, agotando localidades en casi cualquier lugar.

No obstante, uno de los logros más importantes que marcó a la cantante fue el estreno de Taylor Swift: The Eras Tour en cines, un documental que refleja la experiencia a de dicha gira para quienes no pudieron verla en vivo, y que causó una serie de reacciones en redes social debido al fanatismo de los asistentes.

De la misma forma, se consolidó como la artista más escuchada en Spotify durante el año pasado, competencia que sostuvo con artistas como The Weekend.